Трамп: Оставшееся число наших военных, которые служат в Афганистане, должно быть дома к Рождеству

08.10.2020, 18:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter 8 октября, что американские военные, которые служат в Афганистане, должны вернуться домой к Рождеству, 25 декабря.

“То оставшееся небольшое число наших смелых мужчин и женщин, которые служат в Афганистане, должно вернуться домой к Рождеству”, – написал президент США.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Как пишет агентство Reuters, незадолго до этого советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что к следующему году Вашингтон сократит численность своих военнослужащих в США до 2,5 тыс. человек.

29 февраля 2020 года США и движение “Талибан” подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.