Главный санврач Ляшко допустил до 17 тысяч больных COVID-19 в Украине за один день

08.10.2020, 18:50, Новости дня

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию “Украинская правда”, которое опубликовано 8 октября, допустил увеличение количества заболевших COVID-19 в Украине до 17 тысяч за сутки.

“Можем мы сейчас взлететь до 17 тысяч в сутки? Можем. Но точной цифры, к которой мы поднимемся и к которой упадем, назвать я вам не могу. Возможно мы будем расти, расти, расти до какой-то цифры, а затем появятся иммунобиологические препараты (вакцины), будет проводиться массовая иммунопрофилактика и мы упадем”, – сказал врач.

При этом украинская медицинская система сможет обеспечить 50 тысяч койко-мест для больных COVID-19.

“Введение жесткого локдауна [карантинных ограничений с 12 марта] дало нам возможность подготовить систему здравоохранения. Сейчас мы говорим о потенциальных 50 тысяч коек, об умении лечить; скажу точно, 12 440 коек с уже подведенным централизованным кислородом. Сейчас правительство дополнительно выделяет средства, чтобы еще больше, а точнее, 80% из тех 50 тысяч коек обеспечить кислородом”, – пояснил Ляшко.

Карантин, введенный в Украине 12 марта, сработал на 100%, констатировал Ляшко.

“Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина”, – подытожил он.

С 11 мая в Украине смягчили карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. Последний раз его продлили до 1 ноября.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

В Украине за прошлые сутки выявили 5397 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество больных достигло 244 734. Число умерших от COVID-19 составило 4690. Выздоровело уже 108 233, продолжает болеть 131 811 украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.