Послов Германии и Франции вызовут в МИД России

08.10.2020, 18:48, Новости дня

МИД РФ пригласит на Смоленскую площадь послов Германии, Франции и других государств, заявлявших о «политизации» дела главы карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева, сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, в МИД РФ обратили внимание на заявление уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер и посла Франции по правам человека Франсуа Крокета от 30 сентября в связи с обвинительным приговором Дмитриеву, передает РИА «Новости».

«Мы рассматриваем призывы представителей Берлина и Парижа освободить обвиненного в педофилии Дмитриева как аморальные и безнравственные», – сказала Захарова.

«Мы фиксируем подобные заявления, подобные комментарии, подобные неуместные выпады не только от Берлина и Парижа, есть еще целый ряд стран, чьи министры иностранных дел, другие официальные лица позволяют себе подобные, на грани фола, измышления», – отметила она.

«В этой связи в ближайшее время мы пригласим в Министерство иностранных дел нашей страны на Смоленской площади представителей посольств этих стран, будет отправлено приглашение послам тех государств, которые высказывают подобные неуместные тезисы, говоря о том, что дело носит якобы политизированный характер, высказываются в поддержку Дмитриева, пытаясь его, объясняя своей публике, якобы защитить от правового произвола и так далее. Мы пригласим и кое-что еще расскажем, зададим еще вопросы. Возможно, все это происходит из-за отсутствия у них соответствующей информации. Мы восполним этот пробел», – добавила Захарова.

Напомним, в апреле 2018 года горсуд Петрозаводска оправдал бывшего руководителя карельского отделения организации «Мемориал» Юрия Дмитриева по делу о педофилии и порносъемке. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Позже его задержали в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, объединив два уголовных дела в одно. Сам Дмитриев себя виновным не признавал.

В июле 2020 года Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и назначили 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет.

Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту выступали Союз журналистов Карелии и известные в РФ деятели культуры.

Газета ВЗГЛЯД разбирала подробности дела экс-главы карельского «Мемориала».