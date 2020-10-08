Ученые установили, кто из людей больше нравится кошкам

08.10.2020, 18:25, Новости дня

В университетах Сассекса и Портсмута (Великобритании) ученые провели исследования отношений людей с домашними кошками. Ученые пришли к неожиданному выводу. Оказывается, данный вид домашних животных склонен доверять человеку, если он медленно моргает.

Дальнейшее изучение поведения кошек показало, что медленное моргание у них соответствует улыбке у нас. Если вы не спеша открываете и закрываете глаза, смотря прямо на своих любимцев, те воспринимают это как дружелюбный знак, после которого можно ничего не опасаться.

Кстати, это касается не только самих хозяев, но и посторонних людей, которые могут оказаться в доме. Следует помнить, что, в отличие от собак, кошки изначально недружелюбно относятся к чужакам. Медленное моргание лишь со временем может помочь установить доверительные отношения с животным.