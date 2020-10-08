 

Москва отреагировала на решение Польши по Газпрому

08.10.2020, 18:08, Новости дня

Варшава попыткой оштрафовать Газмпром игнорирует интересы европейских потребителей и подрывает энергетическую безопасность Европы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы надежно снабжавшего природным газом европейских потребителей», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она отметила, что за этим решением стоит желание в угоду США и за счет Евросоюза создать альтернативный хаб для американского сжиженного природного газа (СПГ).

«Вызывает сожаление, что в погоне за собственными корыстными целями Варшава вопреки названию ведомства, принимавшего решение, полностью игнорирует принципы добросовестной конкуренции, интересы европейских потребителей, по существу подрывая европейскую энергетическую и, кстати, экологическую безопасность», – указала дипломат.

В среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока – 2». Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживается англо-голландская Shell – один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что оштрафованный Польшей Газпром предпримет юридические контрдействия для защиты своих интересов.

Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

После этого Газпром подавал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».

Газета ВЗГЛЯД писала, за что Польша требует от российского Газпрома миллиарды долларов.



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