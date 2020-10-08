 

Грузия задолжала РФ больше всех остальных стран

08.10.2020, 17:48, Новости дня

Внешний долг Грузии составляет 6,758 млрд долларов. Кроме международных финансовых институтов, Грузия имеет долги перед государствами, и самый крупный – перед Россией, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Долг Грузии перед Россией, по данным грузинской телекомпании «Палитра», составляет 132 млн долларов.

Австрии Грузия задолжала 58 млн долларов, Америке – 52 млн.

В пятерку стран, которым больше всего должна Грузия, входят также Турция (33) и Казахстан (30).

Напомним, что после 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Названы сроки поставки российской вакцины от COVID-19 за границу

13.07 / Финны на гидроцикле нарушили границу с Россией

20.07 / В Польше задержали бывшего и.о. главы “Укравтодора” Новака, США ввели санкции против Кадырова. Главное за день

04.10 / Научилась импровизировать — Меркель о преимуществах своего детства в ГДР

16.08 / Le Monde – Евросоюз ввёл санкции против лидеров Белоруссии из-за подавления протестов

24.08 / Одышка и слабость после коронавируса могут не проходить по полгода

12.09 / В Instagram Заворотнюк впервые за долгое время появилось новое сообщение

30.08 / Путин заявил о заранее подготовленной позиции Запада по Белоруссии

10.07 / Названа причина простоя «Голубого потока»

29.07 / В разгар лета Париж недосчитался иностранных туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска