Грузия задолжала РФ больше всех остальных стран

08.10.2020, 17:48, Новости дня

Внешний долг Грузии составляет 6,758 млрд долларов. Кроме международных финансовых институтов, Грузия имеет долги перед государствами, и самый крупный – перед Россией, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Долг Грузии перед Россией, по данным грузинской телекомпании «Палитра», составляет 132 млн долларов.

Австрии Грузия задолжала 58 млн долларов, Америке – 52 млн.

В пятерку стран, которым больше всего должна Грузия, входят также Турция (33) и Казахстан (30).

Напомним, что после 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.