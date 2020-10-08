Найдено объяснение полосе необычного цвета у берегов Камчатки

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08.10.2020, 17:48, Новости дня

Полоса на Авачинском заливе с необычным цветом, найденная при облете водоема, предположительно, вызвана цветением микроводорослей, такие выводы сделали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Ученые университета проанализировали первые образцы с поверхности водоема, сообщается в пресс-релизе ДВФУ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как сообщил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников, Ph.D., в полученных образцах обнаружены микроводоросли вида Dinophysis Fortii. Это планктонная динофлагеллята, обитающая в водах океана вблизи Камчатки.

Водоросли были обнаружены при облете учеными акватории Авачинского залива протяженностью около 40 километров от бухты Спасения до бухты Лиственничной. На этой территории с воздуха удалось определить несколько участков скопления водорослей шириной от 30 до 100 метров. Распространяющаяся в прессе информация о сплошном загрязнении не подтверждается.

«С воздуха скопления этих водорослей мы определили, как пятна темно-зеленого цвета. В больших количествах они хорошо заметны. Сейчас мы проводим лабораторный анализ проб воды», – сообщил Кирилл Винников.

Дальневосточный федеральный университет, как ведущий научный центр в области изучения моря и его обитателей, подключился к исследованию загрязнения акватории Камчатки по приглашению губернатора региона Владимира Солодова. Чтобы провести независимое комплексное исследование, была сформирована и направлена на место команда ученых, специализирующихся в различных областях изучения Мирового океана.



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