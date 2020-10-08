МИД призвал россиян тщательно планировать поездки за рубеж

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08.10.2020, 17:33, Новости дня

МИД РФ в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой призывает россиян тщательнее планировать свои поездки за рубеж, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Ситуация с коронавирусом в мире продолжает развитие по тревожной траектории, общее число инфицированных на 7 октября преодолело 36-миллионный порог, растет нагрузка на системы общественного здравоохранения. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире на ближайшую перспективу, очевидно, будет определяться второй волной заболеваемости», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова добавила, что «связи с нарастающим ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, есть просьба тщательно подходить к планированию своих поездок за рубеж.

«В сегодняшних условиях возрастают риски ужесточения зарубежными странами внутренних карантинных рестрикций», – отметила она.

Представитель МИД также напомнила, что есть угроза частичной или полной остановки транспортного сообщения.

Ранее преcс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле статистику по коронавирусу считают поводом для серьезной обеспокоенности. Он добавил, что, если не будут соблюдаться меры профилактики, то цифры будут расти еще быстрее, и тогда руководителям регионов придется думать о том, как эту динамику выправлять.

За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. 



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