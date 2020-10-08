 

Храм в Карабахе подвергся повторному обстрелу

08.10.2020, 17:08, Новости дня

По собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе нанесли еще один удар, пострадали российские журналисты.

Удар нанесли по тому же месту, куда наносился удар ранее, информирует «Sputnik Армения».

Есть пострадавшие, в их числе – российские журналисты.

Ранее Армения сообщила, что азербайджанские войска нанесли удар по главному храму карабахского города Шуши – Казанчецоц.

Армянский собор Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века.

Также сообщалось, что по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту был нанесен ракетный удар с беспилотного летательного аппарата.

Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.



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