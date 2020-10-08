 

Тарзана допросили по делу о пропаже украшений Королевой

08.10.2020, 17:08, Новости дня

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный под творческим псевдонимом Тарзан, в четверг явился на допрос в УВД по ЗАО Москвы по делу о пропаже украшений его супруги Натальи Королевой.

Звезда российского шоу-бизнеса покинул здание органов внутренних дел и не стал отвечать на вопросы журналистов, передает Рен ТВ.

Напомним, 15 сентября Тарзан опубликовал видео, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. Он сказал: «Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю».

При этом он заявил, что все произошло под воздействием запрещенных веществ, которыми его «накачали». Кроме того, соблазнившие его девушки якобы ограбили квартиру. Позже Глушко удалил ролик.



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