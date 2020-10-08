Осужден фигурант дела о хищении на строительстве в Ново-Огарево

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08.10.2020, 17:08, Новости дня

Московский городской суд приговорил к пяти годам колонии экс-главу компании «Стройфасад» Дмитрия Торчинского, обвиняемого в хищении средств, выделенных на строительство резиденции президента в Ново-Огарево.

«Московский городской суд признал виновным Дмитрия Торчинского в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. рублей и ограничением свободы на одни год и один месяц», – передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии строгого режима гендиректора компании «Стройфасад» Владислава Кюнера. Кюнер, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда. Суд вернул его адвокату залог в 10 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве задержали директора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова, экс-директора предприятия «Стройфасад» Станислава Кюнера, а также Дмитрия Торчинского, Сергея Литвинова, Сергея Перевалова и Александра Родионова, которых заподозрили в хищении более 5,5 млрд рублей при строительстве «объекта № 53» – дома приемов в резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Позднее СМИ узнали о возможных новых эпизодах в деле о хищениях при строительстве резиденции Путина.



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