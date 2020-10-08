Украина предоставила ОБСЕ доказательства факта поджога боевиками сухой травы в районе Попасной

08.10.2020, 16:50, Новости дня

7 октября украинская делегация в ОБСЕ во время очередного заседания Форума безопасности сотрудничества в Вене предоставила доказательства того факта, что причиной пожара в районе Попасной в Луганской области стал умышленный поджог боевиками. Об этом сообщает “Укринформ”.

“Трассирующие снаряды, которые применялись во время вооруженных провокаций российских оккупационных сил, вызвали сильные пожары. Также есть доказательства того, что крупные пожары вдоль линии фронта были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями”, – заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Он продемонстрировал датированные 3 октября фотоматериалы, которые свидетельствуют об умышленном поджоге со стороны российских формирований. Кроме того, Лоссовский сообщил о наличии видео, на котором видно, как боевики поджигали сухую траву неподалеку от позиций Вооруженных сил Украины.

“По результатам предварительного анализа можно сделать вывод о том, что фиксируется четкая линия фронта пожара – как с северной, так и с южной стороны дороги, – которая начинается перед позициями незаконных вооруженных формирований РФ. Это возможно только при одновременном поджоге в нескольких местах и на одной линии”, – заявил представитель украинской делегации.

Он подчеркнул, что линия пожара, которая была направлена на позиции ВС Украины и несла угрозу гражданскому населению Попасной, начинается на уровне блокпоста российских вооруженных формирований.

Характер возникновения эпицентров горения и их распространения в других местах в Луганской области также свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился в нескольких местах одновременно, добавил Лоссовский.

Терористи підпалюють траву поблизу позицій ЗСУ Це відео нам надали військові однієї з бригад, яка зараз виконує бойові завдання на Луганщині. На ньому чітко видно, як терорист російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців. Ми просимо вас утриматися від коментарів на кшталт «Чому одразу не знищили палія?!». Все, що ми маємо робити зараз – оперативно допомогти своїм захисникам відновити втрачене під час пожеж майно.Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо. До того ж ворог використовував трасувальні кулі. Тому Луганщина палає вже третій день. При цьому, найскладніше обставини склалися саме вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Вже відомо про дев’ятьох загиблих та 17 госпіталізованих, сотні людей, чиї домівки вигоріли вщент, евакуйовані.Військові пліч-о-пліч з рятувальниками й далі воюють з вогнем. Та рахують збитки. Квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю – це тільки верхівка, неповний список того, що згоріло.Не можна залишати українських бійців без «очей» та того, що допомагає їм воювати із ворогом. Зрештою, пожежі закінчаться, а війна – ні.Допомагайте нам рятувати свою армію, поки вона рятує Луганщину та весь Донбас: https://savelife.in.ua/donate/Фонд «Повернись живим» Posted by Повернись живим on Reede, 2. Oktoober 2020

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском, Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Жителей ряда сел эвакуировали. Во время пожаров погибло 11 человек, пострадали 19.

В штабе операции Объединенных сил заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

8 октября стало известно, что спасатели ликвидировали все лесные пожары в Луганской области.