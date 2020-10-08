В московских театрах провели разъяснительные беседы с нарушающими самоизоляцию пенсионерами

08.10.2020, 11:06, Новости дня

Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с полицейскими проверили соблюдение масочно-перчаточного режима в московских театрах и провели разъяснительные беседы с нарушающими самоизоляцию пенсионерами.

«Был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. И мы выявили ряд нарушителей. С ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома», – сказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, информирует «Комсомольская правда».

Как уточнили организаторы рейда, беседы проводились с пожилыми людьми в театре «Сатиры» и в «Ленкоме». В настоящее время им лучше «посещать» кружки и секции проекта «Московское долголетие», которые продолжают работу в онлайн-формате.

«Было открыто новое онлайн-направление – «Литературная мастерская». На занятиях участники проекта смогут раскрыть свои творческие способности, научатся работать с текстом, узнают о секретах мастерства величайших писателей и драматургов», – напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что власти Москвы не рассматривают возвращение пропускного режима в столице, существующих мер безопасности должно быть достаточно. В то же время он напомнил, что жителям старше 65 лет и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендуется не выходить из дома без особой необходимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам столицы принять решение о двухнедельных каникулах. Также мэр заявлял, что в Москве начнут вводить санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленку.