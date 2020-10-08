 

Армения заявила об уничтожении двух азербайджанских беспилотников

08.10.2020, 10:48, Новости дня

ВС Армении уничтожили два азербайджанских беспилотника на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«На южном направлении фронта уничтожено два беспилотника противника», – написала она в Facebook.

Она отметила, что на том же направлении были уничтожены четыре гаубицы Д-30 Вооруженных сил Азербайджана.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян сообщил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь объявила мобилизацию и военное положение. Также премьер Армении Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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