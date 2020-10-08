 

Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами “Дизель Студио”

08.10.2020, 10:35, Новости дня

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram фото с актерами юмористической команды “Дизель Студио”.

“В эту пятницу меня с замечательными актерами “Дизель Студио” можно увидеть на канале ICTV в 20.15. Всех жду. Будет ну очень смешно”, – написала она.

Кузнецова запечатлена в компании Виктории Булитко, Евгения Никишина и Сергея Писаренко.

Мила Кузнецова была участницей шоу “Модель XL” на “1+1”. Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.



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