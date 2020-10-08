 

Кремль заявил о нежелании вмешиваться во внутренние дела Киргизии и Белоруссии

08.10.2020, 8:08, Новости дня

Россия не хочет вмешиваться в чужие внутриполитические процессы, в том числе в Киргизии и Белоруссии, но продолжит сотрудничать и помогать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, как и в случае с Белоруссией, никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы, так же как и в случае с Белоруссией. Тут я хочу обратить ваше внимание на слова президента о том, что много планов по сотрудничеству между Россией и Киргизией, между Россией и Белоруссией. И РФ продолжит это сотрудничество, потому оно необходимо народам двух стран, и предложит необходимую помощь и Киргизии, и Белоруссии. Речь идет о народах стран», – передает РИА «Новости» слова Пескова.



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