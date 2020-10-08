Власти Москвы решили перевести на удаленку не участвующих в производстве работников

08.10.2020, 6:48, Новости дня

Власти Москвы предложат промышленным предприятиям перевести на удаленную работу сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников. Но мы понимаем, что есть такие отрасли, как пищевая промышленность, где 90-95% людей задействованы непосредственно на производстве и, конечно, здесь производственный цикл нарушать нельзя», – передает РИА «Новости» слова Прохорова.

Напомним, московских работодателей обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленку 30% сотрудников.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве начнут вводить санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленку.

В четверг Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил, что рекомендации московских властей перевести сотрудников в режим удаленной работы не дали почти никакого эффекта.