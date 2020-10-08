 

США заявили о попытках РФ «дестабилизировать либеральные демократии»

08.10.2020, 5:48, Новости дня

И.о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф утверждает, что РФ может «напрямую» атаковать американскую избирательную систему.

По его словам, противники США предпринимают шаги, чтобы «испытывать» американскую киберзащиту, и хотят «получить доступ к критически важной инфраструктуре». Как сообщил и.о. министра, соперники Вашингтона стремятся «использовать бизнес» США и «подорвать образ жизни» Соединенных Штатов. Вулф заявил, что «по мере приближения к последним неделям до выборов злонамеренные игроки считают дни до ноября», передает ТАСС.

В числе стран, которые, как считают в США, пытаются осуществить «вмешательство», Вулф назвал Россию, Китай и Иран. Он заявил, что Москва через «создание хаоса пытается дестабилизировать» США и «другие либеральные демократии». По его словам, «эти и другие игроки могут напрямую атаковать избирательную систему». Однако Вулф заверил, что противники США не смогут изменить ни один голос американцев на выборах.

Напомним, Россию включили в список национальных угроз для США. Министерство внутренней безопасности США обнародовало первый в своем роде обзор национальных угроз, объединяющий разведывательную и оперативную информацию о вызовах для американского государства.



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