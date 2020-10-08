 

На воинских складах в Рязанской области начали взрываться боеприпасы

08.10.2020, 5:32, Новости дня

На территории бывшей воинской части в Рязанской области произошел пожар, там разрываются боеприпасы.

«Предварительно, происходят взрывы на складах бывшей воинской части», – сказал собеседник РИА «Новости». ЧП произошло в Скопинском районе области, отметил он.

Источник ТАСС уточнил, что до этого на территории части произошел пожар.

«В связи со взрывами боеприпасов в бывшей воинской части жителей населенного пункта Кузьминки-2 эвакуировали. Всего в деревне располагается 35 домов, где проживают 24 человека», – добавил он. Удаленность населенного пункта от складов составляет три километра.

В июле при детонировании боеприпасов на территории бывшего арсенала в башкирском поселке Урман пострадали четыре человека.



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