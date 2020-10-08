 

Харрис упрекнула Трампа в доверии Путину

08.10.2020, 5:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп доверяет главе российского государства Владимиру Путину больше, чем американской разведке, сообщила кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис.

На дебатах с вице-президентом США Майклом Пенсом она заявила, что входит в комитет Сената страны по разведке. Она подчеркнула, что разведка «заявляла о том, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пытается делать это в 2020 году». Об этом же, как подчеркнула Харрис, говорит и глава ФБР Кристофер Рей. Однако Трамп, «являющийся главнокомандующим американскими вооруженными силами», предпочитает, по ее словам, «верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества», передает ТАСС.



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