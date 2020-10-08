В мире: Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху

08.10.2020, 4:48, Новости дня

Никол Пашинян сообщил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана. И хотя риторика Ильхама Алиева остается воинственной, эксперты отмечают заинтересованность Баку в прекращении конфликта. О каких взаимных уступках может идти речь и кто может стать гарантом выполнения перемирия между Баку и Ереваном?

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана идти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если Азербайджан также согласится на некий компромисс. «Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан», – сказал Пашинян в интервью AFP.

Кроме того, армянский премьер считает, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно в том случае, если Турция прекратит свое непосредственное участие в вооруженном конфликте и выведет ближневосточных террористов из зоны боевых действий.

Азербайджан, напротив, отрицает участие протурецких наемников в конфликте и на компромисс пока не настроен. Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев также опроверг утверждение о невозможности военного решения конфликта: «Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Я с этим не согласен». По его словам, «если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, то Азербайджан сделает это сам».

В Баку утверждают, что единственным условием приостановления конфликта является полный вывод армянских войск с территории Карабаха. Однако, как считают в Евросоюзе, такое условие является трудновыполнимым.

«Я очень обеспокоен тем, что было сказано в моей беседе с главой МИД Азербайджана. Он мне сказал, что бои будут продолжаться до тех пор, пока Армения не согласится на конкретный график выхода из Карабаха. Это условие для возобновления переговоров очень сложное, а с каждым днем ситуация усугубляется», – сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии также «крайне озабочен тем, что Турция в полной мере поддерживает Баку». Отметим, что в Анкаре по-прежнему настаивают на необходимости продолжения конфликта. В частности, накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с Алиевым подчеркнул, что Анкара готова оказать помощь Азербайджану в любой сфере.

При этом, как отмечают эксперты, несмотря на грозную риторику Баку, Азербайджан заинтересован в прекращении конфликта не меньше, чем Армения. «Первым шагом к урегулированию должно быть прекращение боевых действий и возобновление политического диалога между сторонами. Это касается как формата Минской группы ОБСЕ, где Россия, Франция и США являются сопредседателями группы, так и других форматов», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«После этого можно будет говорить о снижении уровня милитаризации, отводе от линии разграничения тяжелых вооружений и обмене пленными, если таковые имеются. Кроме того, одним из шагов может быть размещение наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта или размещения миротворческих сил», – добавил эксперт.

Собеседник также предположил, что, говоря о возможных уступках, Пашинян имел в виду решение вопроса семи буферных территорий, состоящих из районов Азербайджана, которые были оккупированы в ходе конфликта 90-х годов. Эти районы составляют так называемый пояс безопасности Нагорного Карабаха.

«В Армении неоднократно высказывалась идея, что эта оккупация нужна лишь постольку, поскольку существует угроза наступления на Нагорный Карабах. Если эта угроза будет устранена, если отношения стабилизируются, тогда, возможно, Карабах и Армения могли бы пойти на уступки и вернуть эти земли под контроль Баку», – предположил Кортунов.

Схожей точки зрения придерживается научный сотрудник ереванского Института Кавказа Грант Микаелян. По его словам, армянская сторона ожидает от Баку возвращения территорий, находящихся под контролем Азербайджана – Шаумяна, части Мартунинского и Мартакертского районов. В свою очередь Армения может передать от пяти до семи районов карабахского «пояса безопасности» и согласиться на возвращение азербайджанских беженцев в эти районы.

«Но речь идет о том, что уступки должны быть равноценными, а не односторонними. Каждое действие Еревана и Баку должно быть параллельным и одновременным, чтобы стороны были уверены, что никто друг друга не обманывает», – подчеркнул эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

В то же время руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде обратил внимание на то, что слова Пашиняна об уступках «лишены конкретики». «Возможно, он не говорит ни о чем конкретном, потому что понимает: никаких уступок не будет. Пашинян пытается выиграть время в надежде на перемирие», – сказал Велизаде газете ВЗГЛЯД.

Собеседник также убежден, что в случае отвода армянских войск, демилитаризации региона при международном посредничестве и «ввода регулирующих сил» смысл в ведении боевых действий для Азербайджана будет утрачен.

«При этом для соблюдения условий прекращения конфликта нужны гарантии кого-то из крупных международных игроков. Гарантом может быть Россия. Но Москва не берет на себя такие обязательства, потому что в Кремле, скорее всего, не верят Пашиняну. Москва не может говорить за армянского премьера в ситуации, когда он не отвечает за свои слова», – сказал Велизаде.

В свою очередь Микаелян считает, что в роли гарантов мира должны выступать сопредседатели Минской группы ОБСЕ, «но Иран и Турция тоже должны согласиться с этим решением». Однако в РФ пока не видят возможностей для того, чтобы Анкара могла поучаствовать в этом процессе. «Турция де-факто является участником конфликта. Поэтому предпочтение сторон может быть отдано РФ, поскольку именно РФ является наиболее значимым игроком на Кавказе», – резюмировал Кортунов.

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