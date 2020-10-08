Британский эсминец Dragon зашел в порт Одессы

08.10.2020, 4:48, Новости дня

Эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 зашел в порт Одессы, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

«Сегодня, 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец королевских ВМС Великобритании Dragon», – сообщается на сайте ведомства.

Эсминец примет участие в совместных тренировках украинских и британских ВМС «на борту британского эсминца, а также проведение в море».

Визит корабля продлится до 12 октября.

Эсминец королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 вошел в состав флота в начале 2012 года.

Ранее американский эсминец «Рузвельт» начал переход из Черного в Средиземное море после завершения совместных маневров с ВМС Украины.