 

Британский эсминец Dragon зашел в порт Одессы

08.10.2020, 4:48, Новости дня

Эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 зашел в порт Одессы, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

«Сегодня, 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец королевских ВМС Великобритании Dragon», – сообщается на сайте ведомства. 

Эсминец примет участие в совместных тренировках украинских и британских ВМС «на борту британского эсминца, а также проведение в море». 

Визит корабля продлится до 12 октября.

Эсминец королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 вошел в состав флота в начале 2012 года.

Ранее американский эсминец «Рузвельт» начал переход из Черного в Средиземное море после завершения совместных маневров с ВМС Украины. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / От наводнений в Китае пострадали почти 38 млн человек

02.09 / США не будут разрабатывать вакцину от COVID-19 под эгидой ВОЗ

12.08 / Стало известно состояние певицы Легкоступовой после операции

09.08 / El Periódico – в Венесуэле за попытку переворота американцам дали по 20 лет тюрьмы

10.08 / В условиях ограниченного выбора РФ расширяет авиасообщение с Турцией

13.07 / Общественное полностью погасило долг перед Euronews в размере €10,5 млн

25.08 / Гривна к доллару подорожала до 27,39 грн/$

14.07 / Трамп освободил своего приятеля от тюрьмы и штрафа

12.08 / Московская биржа открылась снижением

04.09 / МАГАТЭ заявило о 10-кратном превышении обговоренных объемов урана в Иране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска