 

Советник Трампа привел пример сотрудничества РФ и США

08.10.2020, 4:48, Новости дня

Переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе являются примером сотрудничества РФ и США, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

Он подчеркнул, что между двумя странами есть «фундаментальные различия», но все равно сохраняются сферы, в которых РФ и США могут «работать совместно». В качестве примера он напомнил, что в «конфликте, который разгорелся сейчас между Арменией и Азербайджаном», Москва и Вашингтон «занимают одну сторону, сопредседательствуя в Минской группе». РФ и США пытаются «вернуть мир в Кавказский регион», передает ТАСС.

Кроме того, О’Брайен указал, что у Москвы и Вашингтона есть широкие возможности для сотрудничества в борьбе с терроризмом. Также США стремятся к сотрудничеству с Россией по вопросу контроля за вооружениями. В связи с этим О’Брайен напомнил о переговорах с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве. По словам советника президента США, «одна из тех вещей, которые мы хотели бы сделать – это прийти к заключению нового договора по контролю за вооружениями».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.



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