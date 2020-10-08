 

Шредер подаст в суд на Bild из-за интервью с Навальным, который назвал его “мальчиком на побегушках у Путина”

08.10.2020, 4:25, Новости дня

Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров “Роснефти” Герхард Шредер будет судиться с газетой Bild из-за интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом 7 октября сообщает Der Tagesspiegel.

В интервью, которое было опубликовано 6 октября, Навальный назвал Шредера “мальчиком на побегушках у [президента России Владимира] Путина”.

По словам Навального, Шредер получал от президента РФ тайные платежи. Однако политик отметил, что у него нет подтверждающих документов об оплатах.

Шредер назвал заявления Навального ложными и отметил, что Bild распространила информацию, не обратившись к нему за комментарием.

Бывший канцлер заявил, что подаст в суд и на другие СМИ, которые будут публиковать отрывки из интервью.

В сентябре 2017 года по приглашению главы “Роснефти” Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров компании. Тогда Сечин назвал Шредера “самым лояльным” к России немецким лидером, пишет РБК. Бывшего немецкого канцлера несколько раз переизбрали главой совета директоров “Роснефти”, последний раз – в июне 2020 года. Он также является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператора газопровода “Северный поток – 2”).

Шредер часто выступает с пророссийскими заявлениями. В начале мая он призвал снять с России санкции и заявил, что ни один российский президент не пойдет на возвращение Украине аннексированного Крыма. Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил, что Крым “непременно вернется в лоно матери-Украины” еще при жизни Шредера.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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