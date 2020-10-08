Newsweek – Трамп дал добро на публикацию данных о расследовании его «связей с Россией» без купюр

08.10.2020, 3:20, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп дал разрешение целиком рассекретить все данные, касающиеся его якобы имевших место связей с Россией и скандала с электронными письмами его соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, пишет Newsweek. Кроме того, президент подчеркнул, что документы о «величайшем политическом преступлении в американской истории» не будут подвергнуты редактированию.



Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, связанные с расследованием приписываемых ему связей с Россией, пишет Newsweek.

Глава Белого дома также отметил, что решил обнародовать информацию о скандале с перепиской его соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.

«Я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, уткой о сговоре с Россией, — написал президент на своей страничке в Twitter. — Так же как и со скандалом с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никакого редактирования!»

В понедельник глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил о том, что получил соответствующее поручение от президента, который на тот момент восстанавливался от COVID-19 в военном госпитале имени Уолтера Рида.

В связи с этим некоторые документы были опубликованы уже во вторник. Так, глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф по поручению Трампа рассекретил заметки бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, которые он сделал после брифинга с бывшим президентом Бараком Обамой.

В них описывается предполагаемый план, якобы «одобренный Хиллари Клинтон» и включавший в себя предложение «очернить Дональда Трампа путём разжигания скандала с заявлениями о вмешательстве российских спецслужб».

Как отмечает Newsweek, сторонники Трампа надеются, что рассекречивание данных смягчит беспокойство американских избирателей относительно того, вступал ли президент в сговор с Россией.

Сам Бреннан в интервью телеканалу CNN поспешил объяснить, что заметки относятся к 2016 году, когда он информировал Обаму и его советников по национальной безопасности о том, что «задумали русские». По его словам, политик лишь рассказал о том, что утверждали в России: Клинтон пыталась привлечь внимание к приписываемым Трампу связям с Москвой.