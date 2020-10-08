 

В Москве задержали участников Pussy Riot, вывесивших радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента

08.10.2020, 2:20, Новости дня

Двух участников акции Pussy Riot – Василия Андрианова и Елизавету Дидерих, – которые 7 октября вывесили радужные флаги на административных зданиях в центре Москвы, задержали. Об этом  “Дождю” сообщила участница Pussy Riot Мария Алехина.

По ее информации, участников акции задержали люди, которые представились сотрудниками уголовного розыска. Их увезли в отделение полиции.

“Дождь” сообщил, что полицейские пришли домой к еще одному участнику акции – Александру Софееву. Алехина также рассказала, что четыре человека в камуфляжной форме приходили домой к ее матери.

На странице Pussy Riot в Facebook объяснили, что выбрали радужные флаги в качестве символа пропажи любви и свободы, и опубликовали требования к правительству России и к Путину. Среди них: расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров в Чечне, прекратить давление на активистов, которые помогают ЛГБТ-сообществу, легализовать однополые отношения.

Pussy Riot congratulates Putin with his 68th birthday and puts up rainbow flags on 5 of the most important government…

Posted by PussyRiot on Kolmapäev, 7. Oktoober 2020

Участники Pussy Riot провели акцию в день рождения президента России Владимира Путина, вывесив утром 7 октября радужные флаги ЛГБТ на “главных символах российской государственности” – на зданиях Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры и отдела внутренних дел по Басманному району.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Глава МИД Польши – ЕС нужны долгосрочные планы в отношении Белоруссии

15.09 / В Вашингтоне удалёнка может продлиться до следующего лета

05.09 / Адвокат Ефремова сделал прогноз по наказанию для актера

09.09 / Защита обжаловала приговор Ефремову

08.10 / Для убитого рэпера 2Pac «оставили билет» на дебаты Пенса и Харрис

26.06 / Российский препарат от коронавируса показал эффективность в 90% случаев

02.08 / Оккупанты в Крыму скрывают реальное число зараженных COVID-19 – правозащитники

04.07 / Минеральные шахты древних людей были обнаружены в подводных пещерах Мексики

03.10 / Создана база данных об изменениях гидроклимата на планете за последние 2 тысячи лет

17.09 / Доставившего врачей к пациенту водителя «скорой» избили в Кузбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска