 

Тихановская объявлена в РФ в розыск

08.10.2020, 2:08, Новости дня

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – передает ТАСС информацию из базы МВД.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске. 

Напомним, по инициативе Тихановской в Белоруссии был создан координационный совет оппозиции «для трансфера власти». В ответ Следственный комитет страны возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк отмечал, что дело возбуждено по статье 361 УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия». Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы. 

Согласно ч. 1 ст. 361 УК Белоруссии, за публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Белоруссии или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, могут быть назначены как арест, так и до трех лет лишения свободы.

По второй части статьи предусматривается, что обвиняемый призывал иностранные государства или иностранные международные организации совершать действия, которые причинят вред национальной безопасности республики. По ней санкция аналогичная – до трех лет лишения свободы.

В третьей части прописано, что если все эти действия совершались с использованием СМИ или Сети, то срок заключения может составлять от двух до пяти лет.

Также следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении супруга Тихановской Сергея. «По фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Также возбуждено дело по факту приготовления к массовым беспорядкам.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

11 сентября Сейм Литвы официально провозгласил укрывшуюся в республике Светлану Тихановскую «избранным лидером», который противостоит «нелегитимному» Лукашенко. После этого Тихановская объявила о назначении «представителей» по правам человека и экономическим реформам.

Кроме того, она встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Буданова, который возглавил военную разведку в Украине, пытались взорвать в 2019 году

20.09 / В РФ опровергли передачу Обамой разработок гиперзвукового оружия

01.09 / Генерал НАТО обсудил в Тбилиси обстановку в Абхазии и Южной Осетии

09.07 / Гарвард и МТИ подали иск против ужесточения правил выдачи студенческих виз

25.06 / Примаков анонсировал «большие перемены» в Россотрудничестве

02.07 / Lexus запатентовал новую версию седана IS 500

06.10 / Приходько снялась с голой грудью по случаю Дня учителя. Фото

14.09 / В Луганской области задержали бывшего боевика “ЛНР” – Госпогранслужба

25.09 / Грязное бельё чемоданами — Нетаньяху обвинили в стирке за казённый счёт в США

01.10 / Нардеп Шахов о пожарах в Луганской области: Катастрофы можно было бы избежать, если бы чиновники просто делали свою работу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска