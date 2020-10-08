Тихановская объявлена в РФ в розыск

08.10.2020, 2:08, Новости дня

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – передает ТАСС информацию из базы МВД.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

Напомним, по инициативе Тихановской в Белоруссии был создан координационный совет оппозиции «для трансфера власти». В ответ Следственный комитет страны возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк отмечал, что дело возбуждено по статье 361 УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия». Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.

Согласно ч. 1 ст. 361 УК Белоруссии, за публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Белоруссии или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, могут быть назначены как арест, так и до трех лет лишения свободы.

По второй части статьи предусматривается, что обвиняемый призывал иностранные государства или иностранные международные организации совершать действия, которые причинят вред национальной безопасности республики. По ней санкция аналогичная – до трех лет лишения свободы.

В третьей части прописано, что если все эти действия совершались с использованием СМИ или Сети, то срок заключения может составлять от двух до пяти лет.

Также следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении супруга Тихановской Сергея. «По фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Также возбуждено дело по факту приготовления к массовым беспорядкам.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

11 сентября Сейм Литвы официально провозгласил укрывшуюся в республике Светлану Тихановскую «избранным лидером», который противостоит «нелегитимному» Лукашенко. После этого Тихановская объявила о назначении «представителей» по правам человека и экономическим реформам.

Кроме того, она встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.