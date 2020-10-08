Предложено установить возрастные ограничения на песни рэперов

08.10.2020, 2:08, Новости дня

Следует ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах и клипах которых описываются порнографические сцены, сообщила заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Она пояснила, что регулярно получает жалобы от родителей на отсутствие маркировок и ограничений на «модные музыкальные произведения, в которых поют про наркотики и половые контакты», передает РИА «Новости».

«Их открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других реперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений», – заметила Вторыгина.

По ее словам, вернувшиеся с работы родители слышат от детей различные фразы провокационного характера, которые они повторяют за своими кумирами.

В связи с этим депутат ГД предлагает «срочно прекратить радио- и телевещание подобных произведений в дневное время, а в интернете ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег».

«Такие ресурсы, как социальные сети и Youtube, еще на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения, и исходя из этого формировать категории контента, доступного для того или иного пользователя», – считает Вторыгина.

Она добавила, что «готова пойти на все, чтобы дети росли, не впитывая подобные тексты».

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект о правовом регулировании работы социальных сетей, который, в частности, предусматривает регистрацию в социальных сетях по паспорту, автором инициативы является депутат Виталий Милонов. Он предложил разрешить пользоваться социальными сетями только с 14 лет. Кроме того, соцсетям разрешается установить дополнительные возрастные ограничения.