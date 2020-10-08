 

У Чубайса выявили коронавирус

08.10.2020, 1:48, Новости дня

Глава правления Роснано Анатолий Чубайс сообщил, что прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, которое дало положительный результат.

«После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», – написал Чубайс в Facebook.

Он отметил, что Роснано продолжает работать на удаленке. «Лишний раз убедился в правильности этого решения. Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», – подчеркнул Чубайс.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова переболела коронавирусом вместе со всей семьей в легкой форме.



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