Сильный взрыв прогремел в «колыбели сирийской революции»

08.10.2020, 1:48, Новости дня

В результате сильного взрыва в сирийском городе Дераа есть пострадавшие, сообщили СМИ.

Взрыв произошел «в районе ас-Сабиль в центре города», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Ikhbariya.

Напомним, провинцию Дераа считают «колыбелью сирийской революции». Именно там началось восстание девять лет назад. Она была оплотом оппозиции до 2018 года, когда правительственные силы при поддержке РФ взяли ее под контроль.