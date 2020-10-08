Сменился глава Академии наук Украины

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08.10.2020, 0:48, Новости дня

Украинский академик, профессор, доктор физико-математических наук, иностранный член РАН Анатолий Загородний возглавил Национальную академию наук (НАН) Украины после смерти Бориса Патона.

«Седьмого октября 2020 года состоялись выборы президента Национальной академии наук Украины. Путем тайного голосования президентом Национальной академии наук Украины двумя третями голосов избран академик Анатолий Глебович Загородний», – сообщается на официальном сайте академии.

Борис Патон скончался на 102-м году жизни. Он почетный президент Российской инженерной академии и Международной инженерной академии. Дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978). Герой Украины (1998). Заслуженный изобретатель СССР (1983). Лауреат Ленинской премии (1957), Сталинской премии III степени (1950), премии Совета министров СССР и двух Государственных премий республики (1970, 2004). Кавалер четырех орденов Ленина (1967, 1969, 1975, 1978). Член КПСС с 1952 года.



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