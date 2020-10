Журналист New York Times сообщил об F-16 в Азербайджане

08.10.2020, 0:48, Новости дня

В азербайджанском аэропорту Гянджи размещены как минимум два истребителя F-16, сообщил журналист New York Times Кристиан Триберт. Азербайджан отрицал использование F-16 в карабахском конфликте

Он опубликовал в Twitter спутниковое изображение от 3 октября. Как сообщил Триберт, «анализ спутникового изображения компании Planet Labs» показал, что в аэропорту находятся F-16. Триберт предположил, что F-16 «управляются турецкими ВВС наряду с, возможно, грузовым самолетом CN-235» , передает РИА «Новости».

Он заявил, что сравнивались визуальные характеристики разных самолетов, включая используемые Азербайджаном МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39. Как отметил Триберт, на снимке также можно увидеть «более крупный самолет». Он считает, что это, скорее всего, «транспортный самолет CASA CN-235, также используемым турецкими ВВС».

Журналист New York Times считает, что размещение F-16 в азербайджанском аэропорту может свидетельствовать об «усилении участия более крупной державы – Турции – в возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном». Триберт отметил, что «поддерживаемые Турцией сирийские наемники уже воюют бок о бок с азербайджанскими войсками».

There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr

— Christiaan Triebert (@trbrtc) October 7, 2020

Напомним, Ереван настаивает, что его Су-25 в конце сентября был сбит самолетом F-16 Турции. Азербайджан обнародовал свою версию гибели штурмовика. По версии Баку, разбились два Су-25, но произошло это из-за того, что оба врезались в гору. Триберт заявил, что снимки могут подтверждать присутствие в Азербайджане турецких F-16, но не доказывают, что один из этих самолетов сбил Су-25 ВВС Армении.