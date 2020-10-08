Смерть солдата из-за дедовщины в Киевской области. ГБР объявило первое подозрение

08.10.2020, 0:15, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении солдату одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в Киевской области. Он избил другого солдата, в результате чего тот погиб, сообщает ГБР.

По данным расследования, солдат 3 октября приказал сослуживцу отжиматься от пола, после чего подал команду “Смирно” и кулаком ударил его в область грудной клетки.

В результате этого солдат потерял сознание. Бригада скорой помощи оказала ему экстренную медицинскую помощь, однако пострадавший умер.

Солдата, устроившего дедовщину и ударившего сослуживца, задержали. Ему грозит от трех до 10 лет тюрьмы.

Журналисты канала “1+1” сообщали, что погибший солдат служил в Нацгвардии всего три месяца, а тот, кто над ним издевался, – уже год.