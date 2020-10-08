 

Смерть солдата из-за дедовщины в Киевской области. ГБР объявило первое подозрение

08.10.2020, 0:15, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении солдату одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в Киевской области. Он избил другого солдата, в результате чего тот погиб, сообщает ГБР.

По данным расследования, солдат 3 октября приказал сослуживцу отжиматься от пола, после чего подал команду “Смирно” и кулаком ударил его в область грудной клетки.

В результате этого солдат потерял сознание. Бригада скорой помощи оказала ему экстренную медицинскую помощь, однако пострадавший умер.

Солдата, устроившего дедовщину и ударившего сослуживца, задержали. Ему грозит от трех до 10 лет тюрьмы.

Журналисты канала “1+1” сообщали, что погибший солдат служил в Нацгвардии всего три месяца, а тот, кто над ним издевался, – уже год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Ефремов объяснил, почему не признает вину в смертельном ДТП

29.07 / «Набор первоклассника» подорожал на 55 процентов

27.08 / Исполнительный директор TikTok уволился из-за угроз Трампа о блокировке

06.08 / Осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина освободили по УДО

30.06 / Макрон осудил роль Турции в Ливии и двойственное отношение Путина

28.07 / Новый кроссовер Mercedes-AMG GLB 35 оценили в 4,3 млн рублей

07.10 / В РФ в сентябре выросли продажи модели Ford Transit

03.09 / Принц Гарри и Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix

25.09 / Белорусский программист показал программу, снимающую маски с силовиков

17.09 / Сутки на Донбассе. Боевики совершили две провокации – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска