В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

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07.10.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 55 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердили пневмонию, передает ТАСС.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в столице – 314788, выздоровели 256362 человека, 5497 вирус-положительных пациентов скончались.

Днем ранее умер 41 пациент.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в РФ осложняется.

Власти Москвы уверены, что рост заболеваемости коронавирусом в городе связан с «тотальным несоблюдением масочного режима».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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