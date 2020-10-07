Отравление Навального: как Запад должен реагировать на вердикт ОЗХО?

07.10.2020, 23:05, Новости дня

Алексея Навального отравили ядом из группы боевых отравляющих веществ нервнопаралитического действия «Новичок», подтвердили во вторник эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они отметили, что это конкретное вещество формально не входит в список запрещенных. При этом по своей структуре оно близко к четырем другим агентам, которые были запрещены организацией в ноябре 2019 года. Сам Алексей Навальный в ряде интервью заявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин. Оппозиционер призвал не называть возможный санкционный список его именем, как предлагали некоторые европейские политики.

В заявлении ОЗХО говорится, что биомаркеры в пробах крови и мочи Навального имеют «структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих» к группе «Новичок». Это подтверждает выводы Германии, где Навальный проходил лечение. Берлин попросил ОЗХО взять пробы у Навального и протестировать их после того, как немецкие врачи пришли к выводу, что он был отравлен веществом из группы «Новичок».

«ОЗХО безо всяких сомнений подтвердила то, что лаборатории Германии, Швеции и Франции уже определили – что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Организация сделает результаты анализов максимально доступным для всех 193 стран-членов ООН», – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Западные государства призвали ввести санкции против Москвы в связи с отравлением Навального. Россия отрицает свою причастность, выражает сомнения в том, что оппозиционер был отравлен и заявляет, что не проводит работы с «Новичком».

«Они не могут проводиться в силу того, что Россия является участницей соответствующих конвенций по запрещению химического оружия. Российская Федерация выполнили все свои обязательства по этой конвенции. Поэтому об этом не может идти речь. Что касается опубликованной информации ОЗХО, то, еще раз повторяю, нам предстоит эту информацию получить», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Глава МИД Германии ранее заявлял, что если ОЗХО подтвердит отравление Навального «Новичком», то новые санкции против России станут неизбежными. В Госдуме РФ назвали выводы ОЗХО «политически ангажированными». Сам Алексей Навальный заявил, что его отравление было санкционированно лично президентом Путиным. Такого же мнения придерживается и Майкл Карпентер (Michael Carpenter) – директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании.

«Тот факт, что Навального отравили химическим веществом класса «Новичок», очень четко указывает на то, что за этим покушением стояли российские спецслужбы. Я не думаю, что они могли действовать против самого популярного российского оппозиционного политика и одной из самых известных политических фигур во всей России без одобрения Владимира Путина. Для меня немыслимо, чтобы они действовали самостоятельно, минуя административную цепочку, если учесть как внутриполитические последствия этих действий, так и международные –с точки зрения санкций, с точки зрения другого дипломатического ответа. Это было серьезное решение. И я просто не могу представить, как это возможно, чтобы кто-то из спецслужб сделал это без одобрения сверху», – считает Майкл Карпентер.

Схожего мнения придерживается и посол Джон Хербст (John Herbst) –отставной американский дипломат, возглавлявший посольства США в Украине и Узбекистане, а ныне директор Евразийского центра Атлантического Совета.

«Выводы ОЗХО неудивительны в свете того, что мы видели раньше. Я имею в виду, что сначала поступила информация из Германии. Сейчас мы обладаем довольно значительной информацией об использовании Кремлем экзотического химического оружия для отравления людей. То, что Россия отрицает свое участие в отравлении – не ново. Часть поведения Кремля – отрицать использование подобного оружия, чтобы убивать людей или пытаться их отравить», – отметил Джон Хербст.

Алексей Навальный призвал власти ЕС к персональным санкциям против людей из окружения Путина. Этот список, по его мнению, должен касаться приближенных российского президента, а не рядовых исполнителей.

Майкл Карпентер считает, что самым действенным ответом со стороны ЕС и Германии будет прекращение строительства «Северного потока-2».

«Во-первых, в ближайшем окружении Владимира Путина уже много напряженности. Так что я не знаю, есть ли еще много людей, которых вы могли бы добавить в список. Предположительно, они есть, но я не думаю, что это будет иметь большое значение. Я уважаю мнение Навального, что санкции надо вводить не против населения России в целом, а против злоумышленников, связанных с режимом Владимира Путина. Это правильная стратегия».

Майкл Карпентер считает, что наилучшим решением было бы прекращение строительства «Северного потока-2».

«Кремль этого не ожидает. Да, они готовы к каким-то другим санкциям, но не к этому. В моем понимании, в Москве не могли предвидеть, что Навальный в итоге полетит в Берлин, что он окажется на лечении в немецкой больнице, встретится с канцлером Меркель. И поэтому я думаю, что наилучшим возможным исходом здесь было бы, если бы немецкие политики сами решили, что «Северный поток-2» не может быть достроен, что он не нужен, и что это явно геополитическая игра в обход Украины. Так что в данной ситуации я бы предпочел это», – заявил Майкл Карпентер.

Джон Хербст подчеркивает, что любые санкции имеют значение: как против физических лиц, которые стоят за отравлением, так и против юридических.

«Мы также видим, что санкции работают. В результате агрессии Кремля против Украины российский валовый национальный продукт снижается на 1 процент в год или даже чуть больше. И Москва прилагает огромные усилия, чтобы попытаться снять санкции, хотя это не меняет агрессии, которая спровоцировала их. На мой взгляд, это все же неплохой результат, потому что Кремль расплачивается за свои проступки. Санкции – не панацея, но это правильный инструмент», – отметил бывший дипломат.

Джон Хербст, в свою очередь, считает, что наибольший ущерб может быть нанесен, если США и ЕС введут совместные санкции.

Российские эксперты: Запад проявляет консолидированный подход

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты сходятся во мнении, что решение ОЗХО было закономерным и достаточно предсказуемым.

Очень важно, что в заявлении о «Новичке» было черным по белому написано о нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия, считает шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов. По его мнению, это принципиальный момент.

«Не случайно сразу после заявления ОЗХО российские СМИ стали активно педалировать на том, что специалисты организации якобы обнаружили какое-то незапрещенное вещество, так как оно не входит в официальный «черный список» ведомства, – добавил он. – Разумеется, это явная дезинформация, поскольку главное тут, что новый вариант ОВ также является боевым химическим оружием. Да и в самом заявлении подчеркивается, что Россия нарушила международное право».

Разумеется, это повлечет за собой серьезные последствия для Кремля, полагает Роман Доброхотов: «Гарантия этому в том, что Запад проявляет консолидированный подход по поводу данному вопросу. Нет никакого сомнения, что в Европе за санкции проголосуют Германия, Франция и Великобритания. В Белом доме также не раз недвусмысленно высказывались о покушении на Алексея Навального»

Важно, что реакция была одновременной со всех сторон, резюмировал шеф-редактор интернет-издания Insider.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео, комментируя позицию Вашингтона по поводу отравления российского оппозиционера, подчеркнул, что «Соединенные Штаты ясно дали понять, что использование химического оружия таким образом недопустимо».

Политолог Федор Крашенинников заметил, что решение ОЗХО значимо само по себе, но его больше интересует, какое наказание понесут виновные в преступлении. «Потому что если меры, которые Запад предпримет, окажутся символическими, слабыми или, скажем, бьющими только по «Северному Потоку-2», однако не затрагивающие конкретных людей, то это равносильно тому, что Кремлю все в очередной раз все сойдет с рук», –пояснил он.

Позиция российской власти заключается в том, чтобы отрицать очевидное и утверждать, что не было даже самого преступления, подчеркнул политолог. На его взгляд, заставить Россию выполнять свои международные обязательства сложно: «Путин снова играет в свою любимую игру – «несознанку». Думаю, он исходит из того, что Запад сейчас перессорится, и каждая страна начнет лоббировать свои интересы, а потом все как-нибудь сойдет на нет. Путин рассчитывает, что опять всех обманет, на это и ставка».

Если западные санкции действительно будут мощными и персональными, тогда позиция Кремля может начать меняться, заключил Федор Крашенинников.