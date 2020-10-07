Москва отказала Парижу и Берлину в «бизнесе как всегда»

07.10.2020, 22:48, Новости дня

Франция и Германия, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, после заявлений глав МИД этих стран по расследованию инцидента с российским блогером Алексеем Навальным «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем уже невозможен.

«Неприемлемое по содержанию и своей тональности заявление двух министров сигнализирует о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно излагались российскими представителями. Вместо должного сотрудничества с Россией в интересах прояснения обстоятельств произошедшего с блогером, правительства ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес», – передает РИА «Новости» ее слова.

Также он добавила, что Москва «не раз указывала коллегам на недопустимость оставлять без внимания» многочисленные запросы по различным линиям.

«Реакции нет. Видимо, там полностью погрузились в закулисные интриги. Российские обращения как по двусторонним каналам, так и в Техсекретариат ОЗХО за соответствующими разъяснениями откровенно саботируются. Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе «антироссийской коалиции» вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией», – отметила Захарова.

Кроме того, представитель МИД подтвердила, что, если «коллеги готовы пересмотреть этот конфронтационный курс, отказавшись от попыток диктата, возможности для нормализации диалога открыты».

«Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем не считаем возможным», – подчеркнула Захарова.

Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.