Администрация Трампа готова поэтапно выделять помощь американцам в условиях пандемии

07.10.2020, 21:00, Новости дня

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил в среду, что Конгресс и администрация Трампа вряд ли смогут прийти к договоренности по комплексному пакету помощи в связи с Covid-19.

«Мы по-прежнему готовы к сотрудничеству, но я не питаю больших надежд на комплексную договоренность, – сказал Медоуз в интервью Fox News. – Я надеюсь, что есть около 10 вещей, которые мы сможем делать поэтапно».

По словам Медоуза, администрация предпочитает поэтапный подход. Он не уточнил, какими именно вопросами предпочитает заняться администрация, но повторил слова президента о том, что он готов поддержать отдельные законодательные акты, чтобы помочь американским авиакомпаниям и малому бизнесу, а также выделить пособия физическим лицам.

Во вторник Медоуз сказал, что администрация и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси достигли договоренности примерно по 10 пунктам, которые администрация «готова рассмотреть», если Пелоси согласится на «поэтапный» подход.

Пелоси же сказала, что предпочла бы подготовить комплексный пакет, а не отдельные законопроекты. Во вторник она сказала, что Палата представителей может одобрить дополнительные меры, несмотря на отказ Трампа продолжать переговоры.

Трамп во вторник назвал предложения демократов неприемлемыми и сказал, что поручил администрации приостановить переговоры до выборов. В серии твитов президент предложил принять ряд отдельных законопроектов. «Если мне направят отдельный законопроект о пособиях (по 1200 долларов), наши прекрасные граждане получат их немедленно. Я готов подписать его хоть сейчас. Слышите, Нэнси?» – написал он.

Президент также выразил готовность поддержать законопроекты о выделении миллиардов долларов авиакомпаниям и малому бизнесу.

Пелоси резко осудила решение Трампа приостановить переговоры. «Выход из переговоров по коронавирусу демонстрирует, что президент Трамп не желает победить вирус, – говорится в ее заявлении. – Он демонстрирует свое презрение к науке и к нашим героям – медработникам, работникам служб экстренного реагирования, санитарных и транспортных служб, пищевой промышленности, учителям. Он отказывается выделять деньги трудящимся, если его имя не будет написано на чеке».

Трамп в одном из твитов написал, что демократы «играют в игры»: «Они лишь хотят помочь демократическим городам и штатам, где царят хаос и преступность. Они изначально были заинтересованы не в том, чтобы помочь трудящимся».

Соперник Трампа Джо Байден в свою очередь заявил, что это президент не заинтересован в оказании помощи американцам: «Даже если вы лишились работы, если ваш бизнес закрылся, если школа вашего ребенка закрывается, если в вашем городе идут увольнения, Дональд Трамп все равно сегодня решил, что ничто из этого не имеет для него значения».