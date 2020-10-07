Посол о запуске «Циркона»: РФ не играет мускулами перед Западом

07.10.2020, 20:48, Новости дня

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» не является попыткой играть мускулами перед Западом, сообщил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов на телеканале «Россия 1».

«Сегодняшний пример с «Цирконом» мы еще долго будем обсуждать, но я хотел бы подчеркнуть, что РФ тем самым не пытается показывать свои мускулы или бряцать оружием», – передает ТАСС его слова.

При этом Антонов добавил, что в Вашингтоне обратили внимание на пуск ракеты. «Буквально три минуты назад, перед эфиром, мне мои коллеги из пресс-службы занесли подборку материалов, которые фиксируют этот изумительный успех российских вооруженных сил. [Американские коллеги] смотрят очень внимательно за тем, что происходит у нас. Хочу сказать: если Пентагон молчит, то это не значит, что они не обращают внимания. Для них важен любой шаг ВС России», – отметил посол.

Как сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, с появлением крылатой ракеты РФ вырывается в лидеры на море и становится обладателем эффективного инструмента сдерживания агрессии недружественных государств.

«Как считают эксперты, через несколько лет боевых возможностей данных крылатых ракет морского базирования может оказаться недостаточно для преодоления «воздушного щита» потенциального противника. Но с появлением «Циркона» мы вырываемся в лидеры на море, становимся обладателями эффективного инструмента сдерживания агрессии со стороны недружественных государств», – РИА «Новости» его слова.

Он также добавил, что успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования подтверждают лидерство РФ в сфере разработки гиперзвукового оружия.

«Сегодня охлаждает горячие головы в Пентагоне, удерживая от применения в отношении РФ силы в том или ином виде, наличие у нас серьезного ядерного арсенала. По сути, стратегические ядерные силы в настоящее время являются главным гарантом сохранения глобального мира. Но важно подкреплять этот «источник стабильности» и неядерным вооружением, сопоставимым по мощи и силе воздействия с ядерным», – отметил сенатор.

По словам Бондарева, именно это РФ успешно делает – гиперзвуковое оружие, наряду с лазерным, является оружием нового поколения.

«Высокая точность, скорость более 9500 км/ч и короткое подлетное время, способность преодолеть самые мощные системы ПВО и ПРО противника – все это характеристики ударной ракеты «Циркон», равной которой, наряду с нашим гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал», нет на сегодняшний день ни у кого в мире», заключил он.

Ранее об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми Махов