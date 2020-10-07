 

Школьникам в Удмуртии увеличили осенние каникулы из-за COVID-19

07.10.2020, 19:08, Новости дня

В Удмуртии школьникам увеличили на неделю осенние каникулы из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе среди учителей, на оперативном штабе Удмуртии приняли решение дополнительно выделить одну неделю под каникулы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Это позволит разобщить коллективы, минимизировать общение, а значит сохранить здоровье как учителей, так и учеников», – цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.

Власти региона отмечают, что у учреждений, работающих по триместрам, каникулы продлятся на одну неделю. У остальных школ каникулы начнутся на одну неделю раньше.

«Руководителям школ необходимо своевременно проинформировать родителей обучающихся о сроках проведения каникул, организовать промежуточную аттестацию по итогам четверти/триместра, провести инструктажи с обучающимися и родителями по выполнению санитарно-эпидемиологических требований», – цитирует пресс-служба министра образования Удмуртии Светлану Болотникову.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам столицы принять решение о двухнедельных каникулах.

За последние сутки в РФ выявлено 11 тыс. 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 млн 248 тыс. 619 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 995 тыс. 275 человек, из них 6 тыс. 699 человек вылечились за последние сутки.



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