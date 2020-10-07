 

“Не отдал сдачу”. В Николаеве произошла стрельба из-за конфликта в маршрутке

07.10.2020, 18:15, Новости дня

В Николаеве 36-летний пассажир маршрутного такси открыл стрельбу в ходе конфликта с 44-летним водителем. Об этом 7 октября проинформировала полиция Николаевской области.

“Предварительно известно, что конфликт между пассажиром и водителем возник из-за того, что водитель не отдал сдачу с оплаты за проезд. Тот начал высказываться нецензурной бранью, затем оба вышли из микроавтобуса, где злоумышленник достал пистолет, угрожал им и выстрелил”, – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что “водитель не растерялся и до приезда полицейских держал хулигана”.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Стрелявшего задержали и объявили подозрение. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Водитель не пострадал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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