Московский прокурор подал в суд на Google из-за ограничений по фильму «Беслан»

07.10.2020, 17:48, Новости дня

Прокурор Москвы подал иск к американской компании Google о снятии ограничений к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube. Таганский суд Москвы в четверг проведет подготовку по иску, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«Прокурор города Москвы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к компании Google LLC с требованиями обязать восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму «Беслан» автора Александра Рогаткина», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда.

По ее словам, московский прокурор требует отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании.

Досудебная подготовка по делу назначена на 8 октября в 10.00.

Документальный фильм-расследование «Беслан» о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы N1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом «Россия 1». Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, «в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления», показав «уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей».

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости.

В Роскомнадзоре заявили, что считают актом цензуры действия YouTube.