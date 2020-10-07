 

Московский прокурор подал в суд на Google из-за ограничений по фильму «Беслан»

07.10.2020, 17:48, Новости дня

Прокурор Москвы подал иск к американской компании Google о снятии ограничений к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube. Таганский суд Москвы в четверг проведет подготовку по иску, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«Прокурор города Москвы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к компании Google LLC с требованиями обязать восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму «Беслан» автора Александра Рогаткина», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда.

По ее словам, московский прокурор требует отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании.

Досудебная подготовка по делу назначена на 8 октября в 10.00.

Документальный фильм-расследование «Беслан» о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы N1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом «Россия 1». Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, «в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления», показав «уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей».

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости.

В Роскомнадзоре заявили, что считают актом цензуры действия YouTube.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

31.07 / “Вагнеровцы” разместились недалеко от резиденции Лукашенко. Очевидно, речь идет об операции российских спецслужб

26.09 / Снаряд с отделяемой головной частью для «Торнадо-Г» впервые применили на учениях «Кавказ»

06.08 / Раскрыты подробности обрушения моста на военных учениях в ЕАО

04.08 / Вице-премьер Испании раскритиковал «бегство за рубеж» Хуана Карлоса I

30.06 / Вирусолог прокомментировал появление нового свиного гриппа

25.09 / Путин оценил ситуацию с безработицей в России

27.07 / ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за роста случаев COVID-19

17.07 / Эксперт заявил о прохождении всеми регионами РФ пика эпидемии

26.06 / Тренер “Крыльев” Божович: почему нам отменили чистый гол? Не знаю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска