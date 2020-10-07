Обзор системы нагревания табака lil™ SOLID: технология, характеристики и цвета

07.10.2020, 17:40, Новости дня

В середине августа компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) представила на российском рынке систему нагревания табака lil™ SOLID*, разработанную южнокорейской компанией KT&G. lil SOLID – новая доступная альтернатива для совершеннолетних курильщиков. Рассказываем о всех преимуществах lil SOLID в обзоре.

Технология нагревания DUAL HEAT** в lil SOLID

В lil SOLID используется технология нагревания DUAL HEAT, с помощью которой табак за счет нагревания изнутри раскрывает свой вкус и аромат без дыма, пепла и горения. Нагревательный элемент в виде стержня из керамического материала равномерно нагревает табак до 350°C.

*СОЛИД

**ДУАЛ ХИТ

При использовании lil SOLID нет горения, а значит нет риска прожечь одежду, обивку в салоне машины, мебель или обжечь кого-то. Благодаря простоте и удобству, устройство lil SOLID поможет совершеннолетним курильщикам сделать маленький шаг к большим переменам – миру без сигаретного дыма. Устройство lil SOLID используется со специальными табачными стиками.

Белый lil SOLID

Дизайн и цвета lil SOLID

Система нагревания табака lil SOLID состоит из единого элемента, на корпусе которого расположена всего одна кнопка и один LED-индикатор, который подскажет о необходимости зарядки или чистки. Устройство легко и просто носить с собой из-за небольшого веса – всего 84 грамма.

lil SOLID можно приобрести в трех цветах: синем, белом и черном. Корпус устройства выполнен в покрытии «софт-тач» для синего и черного цветов и в матовом варианте – для белого.

Характеристики lil SOLID

Управление устройством осуществляется с помощью одной кнопки, а система вибросигналов делает управление еще более удобным. Полной зарядки lil SOLID хватает на 20 сеансов. Устройство можно использовать 4 сеанса подряд, а до следующего сеанса потребуется подождать 3 минуты 30 секунд*. Для полной зарядки lil SOLID от сети потребуется 120 минут.

*Время необходимое для охлаждения устройства после 4 сеансов подряд​

В течение 12 месяцев с момента приобретения устройства действует гарантия производителя. Если устройство lil SOLID работает неисправно, его можно продиагностировать в фирменном магазине IQOS, авторизованном сервисном центре RSS или обратившись в клиентскую службу. В случае поломки по вине производителя, устройство быстро заменят на новое.

Черный lil SOLID

lil SOLID – это новое устройство от компании KT&G, представленное IQOS в России

В начале 2020 года компания ФМИ подписала соглашение с KT&G – ведущим южнокорейским производителем табако- и никотиносодержащей продукции. В августе 2020 года ФМИ объявила о старте продаж в РФ устройства lil SOLID и табачных стиков к нему. Устройство дополняет портфель бездымных никотинсодержащих продуктов ФМИ в России, который уже включает в себя систему нагревания табака IQOS.



Продукты KT&G, которые ФМИ будет продавать за пределами Южной Кореи, пройдут тщательную предпродажную оценку для подтверждения их соответствия действующим нормативным требованиям рынков, на которых они будут продаваться, а также высоким стандартам ФМИ в том, что касается научного обоснования.

Не исключает риски

Вызывает зависимость

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