Названы способы распознать признаки тяжелого развития COVID-19

07.10.2020, 16:08, Новости дня

Чтобы не пропустить признаки коронавируса, можно следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, сообщил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так», – цитирует РБК Зверева.

Для профилактики коронавируса он призвал чаще дышать свежим воздухом и уделять внимание хроническим болезням.

В свою очередь главный инфекционист ЦАО Москвы Илья Акинфиев заявил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью, покупать пульсоксиметр не обязательно.

«Здоровому человеку пульсоксиметр не нужен, он необходим только людям с пневмонией. Любая симптоматика ОРВИ требует обращения за медицинской помощью», – сказал Акинфеев.

Он призвал приобретать этот прибор только по назначению врача.

«Просто так покупать прибор я не вижу смысла, потому что мы получим либо дефицит приборов, либо умышленное завышение цен», – сказал Акинфиев.

Ранее американский вирусолог Шэйн Кротти рассказал, что замедление реакции организма на вторжение инфекции может являться ключевой «хитростью» коронавируса.

За последние сутки в РФ выявлено 11 тыс. 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 млн 248 тыс. 619 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 995 тыс. 275 человек, из них 6 тыс. 699 человек вылечились за последние сутки.