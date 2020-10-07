В Германии начался суд над россиянином, обвиняемым в убийстве чеченца

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07.10.2020, 15:50, Новости дня

Гражданин России, которого обвиняют в убийстве гражданина Грузии среди бела дня в центре Берлина по приказу Москвы, в среду предстал перед судом.

Прокурор Рональд Георг заявил, что ответчик Вадим Красиков, используя псевдоним Вадим Соколов, приехал в столицу Германии в августе прошлого года по указанию российского правительства, чтобы убить гражданина Грузии чеченской национальности, который воевал с российскими войсками в Чечне.

«Государственные органы центрального правительства Российской Федерации заказали ответчику ликвидацию гражданина Грузии с чеченскими корнями», – заявил Георг суду, зачитывая обвинительное заключение.

Согласно германским прокурорам, убитый, идентифицированный как Торнике К., был лидером ополченцев в 2000-2004 годах во время второй чеченской войны против России.

В материалах дела утверждается, что 55-летний Красиков застрелил Торнике К. среди бела дня в парке Kleiner Tiergarten. Вскоре после этого он был задержан и с тех пор находился под стражей.

После убийства 23 августа 2019 года Германия выдворила двух российских дипломатов в декабре прошлого года в связи с данным делом. В ответ Россия выдворила двух германских дипломатов.



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