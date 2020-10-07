Солодов обсудил с главой российского Greenpeace загрязнение воды на Камчатке

07.10.2020, 15:48, Новости дня

Глава Камчатского края Владимир Солодов обсудил ситуацию с загрязнением акватории Авачинского залива с руководителем климатического направления российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым.

«Для меня важно в ситуации, которая сейчас развивается на Камчатке, работать в максимальном режиме открытости. В том числе по линии работы, которую вы проводите. Для нас важна любая дополнительная информация. Поэтому, если у вас есть какая-то информация для нас, мы бы её учли. Мы сейчас собираем всю информацию, которая есть у федеральных органов власти на данный момент, и сразу ее публикуем. Ну и таким образом и в дальнейшем будем продолжать собирать данные», – приводит слова Солодова сайт администрации края.

Глава региона рассказал представителю всемирной экологической организации о результатах облета акватории Авачинского залива. 7 октября он совместно с группой ученых осмотрел с воздуха несколько бухт. Посадку по погодным условиям удалось совершить только в Опасной. Там отобрали различные пробы, их направят для исследования во Владивосток.

«Сегодня летали по акватории, видели изменение цвета океана в районе Саранной. Если это пятно, то, получается, что оно не движется. Потому что в прошлые дни оно было на том же месте. Потом мы пролетели южнее, и ничего такого не было. Завтра туда пойдёт экспедиционное судно», – сказал Владимир Солодов.

Представители российского Greenpeace находятся на Камчатке уже три дня. Руководитель климатического направления организации Василий Яблоков рассказал главе региона о проведенной работе. Так, в первый день совместно с коллегами он обследовал Вилючинскую бухту.

«Там мы видели пятно, которое, возможно, пошло дальше бухты Саранной. Действительно, оно специфически пахнет и неестественного цвета. Мы взяли пробы и уже отправили их в Москву. Также мы видели остатки этого пятна в бухте Безымянной», – сказал Василий Яблоков. Он сообщил, что также посетил Большую Лагерную бухту и осмотрел Козельский полигон ядохимикатов.

Губернатор Камчатского края добавил, что сейчас главная задача – выяснить, какое вещество вызвало гибель морских обитателей и ухудшение состояния здоровья людей. Взято большое количество проб, но многие исследования пока не готовы. Владимир Солодов объяснил, что ученые проверяют образцы на очень большое количество веществ, что значительно усложняет и замедляет работу. Во время обсуждения он добавил, что одна из часто высказываемых гипотез – что причиной произошедшего стал гептил – не подтвердилась. По данным двух лабораторий, в образцах этого вещества не обнаружено.