 

Оценена интенсивность взрывов на арсенале в Рязанской области

07.10.2020, 15:32, Новости дня

На территории воинской части в Рязанской области снаряды взрываются с интервалом меньше минуты, сообщил представитель региональных экстренных служб.

«Боеприпасы взрываются каждые 5-10 секунд», – сказал собеседник РИА «Новости».

Источник ТАСС уточнил, что пожар на территории части до сих пор не локализован.

В пресс-службе МЧС сообщили, что проводится эвакуация жителей из более чем 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров.

На место ЧП направили пожарный поезд, в готовности к вылету находится самолет-танкер Ил-76.

Между тем глава Шелемишевского поселения сообщил, что огонь от пожара достиг деревни Кузьминка-2.

«Судя по разговорам, осколки [боеприпасов] долетали, загорелась трава», – сказал он.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что для тушения пожара могут привлечь три вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.

На данный момент в тушении задействованы до 10 единиц военной спецтехники, включая два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также порядка 70 военнослужащих.

В МЧС добавили, что движение по трассе Р-22 «Каспий» из-за инцидента перекрыто.

Ранее сообщалось, что пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка.

Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы.



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