Оценена интенсивность взрывов на арсенале в Рязанской области
07.10.2020, 15:32, Новости дня
На территории воинской части в Рязанской области снаряды взрываются с интервалом меньше минуты, сообщил представитель региональных экстренных служб.
«Боеприпасы взрываются каждые 5-10 секунд», – сказал собеседник РИА «Новости».
Источник ТАСС уточнил, что пожар на территории части до сих пор не локализован.
В пресс-службе МЧС сообщили, что проводится эвакуация жителей из более чем 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров.
На место ЧП направили пожарный поезд, в готовности к вылету находится самолет-танкер Ил-76.
Между тем глава Шелемишевского поселения сообщил, что огонь от пожара достиг деревни Кузьминка-2.
«Судя по разговорам, осколки [боеприпасов] долетали, загорелась трава», – сказал он.
В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что для тушения пожара могут привлечь три вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.
На данный момент в тушении задействованы до 10 единиц военной спецтехники, включая два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также порядка 70 военнослужащих.
В МЧС добавили, что движение по трассе Р-22 «Каспий» из-за инцидента перекрыто.
Ранее сообщалось, что пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка.
Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы.
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