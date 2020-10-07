Россиянина в Сингапуре осудили за драки и домогательства

07.10.2020, 14:48, Новости дня

В Сингапуре вынесен приговор россиянину за угрозы в адрес полиции, драку в общественных местах и другие правонарушения, совершенные с декабря 2019 года по апрель 2020 года, сообщили в посольстве РФ в Сингапуре.

Суд первой инстанции приговорил гражданина РФ к 18 неделям лишения свободы, сообщили ТАСС в посольстве.

«40-летний мужчина был сразу же переведен в специальный центр иммиграционного управления, где он будет ожидать ближайшей депортации», – добавили в дипмиссии.

Ларионову засчитали время, которое он провел в СИЗО, ожидая вынесение приговора.

«В общей сложности он был признан виновным по семи пунктам нарушений уголовного кодекса», – сообщил суд. Мужчину признали виновным в сексуальных домогательствах, нарушениях социальных ограничений, действующих в Сингапуре с начала апреля, оскорблениях и угрозах

По некоторым обвинениям ему грозило до двух лет лишения свободы и телесные наказания в виде ударов палками.

Ларионов трудился в одной из компаний Сингапура и был недавно уволен. Он не мог вылететь из города из-за приостановки международного сообщения.

В феврале россиянина Андрея Кокорникова осудили на год за провоз марихуаны в островном государстве Маврикий.