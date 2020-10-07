В Германии заявили о поддержке «Северного потока – 2»

07.10.2020, 14:48, Новости дня

Правительство Германии по-прежнему поддерживает строительство газопровода «Северный поток – 2», проект будет реализован, сообщил источник в бундестаге.

«Как раз сегодня обсуждали эту тему на заседании комитета (по экономике и энергетике) в немецком бундестаге. И там депутаты, в том числе из правительственных партий, поддержали «Северный поток – 2», – отметил источник РИА «Новости».

По его словам, «таким образом можно понять, что правительство ФРГ все еще поддерживает «Северный поток – 2» и исходит из того, что проект будет реализован.

Ранее в среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал их разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока – 2». Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживается англо-голландская Shell – один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода.

Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

После этого Газпром подал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».