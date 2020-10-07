 

В Германии заявили о поддержке «Северного потока – 2»

07.10.2020, 14:48, Новости дня

Правительство Германии по-прежнему поддерживает строительство газопровода «Северный поток – 2», проект будет реализован, сообщил источник в бундестаге.

«Как раз сегодня обсуждали эту тему на заседании комитета (по экономике и энергетике) в немецком бундестаге. И там депутаты, в том числе из правительственных партий, поддержали «Северный поток – 2», – отметил источник РИА «Новости».

По его словам, «таким образом можно понять, что правительство ФРГ все еще поддерживает «Северный поток – 2» и исходит из того, что проект будет реализован.

Ранее в среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал их разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока – 2». Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживается англо-голландская Shell – один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода.

Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

После этого Газпром подал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / “Неправильное направление”. В МИД Германии призвали Лукашенко к диалогу с оппозицией

09.08 / Российские вертолеты приняли участие в тушении лесного пожара на Кипре

28.08 / Обстрел соратников Кивы. Трое раненых находятся в “неотложке”

08.08 / В Украине число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло до рекордного уровня – Степанов

02.09 / После брексита «бровид» — британцы опасаются, что выход из ЕС совпадёт со второй волной пандемии

26.09 / Правительство Яценюка наиболее эффективно внедряло реформы – исследование

07.10 / Пентагон заявил о стремлении РФ подорвать военное преимущество США

12.09 / Зеленский учредил стипендии для спортсменов по неолимпийским видам спорта

08.09 / Принц Эрнст Август V Ганноверский арестован в Австрии

01.07 / В Сети разоблачили юношу, обвинившего членов УИК в отказе на право в голосовании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска