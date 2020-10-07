“Везде с бокальчиком”. Победительницу “Холостяка 10” заподозрили в злоупотреблении алкоголем

07.10.2020, 12:01, Новости дня

Победительница шоу “Холостяк” на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram показала фото, сделанное за столом с вареными раками и пивом.

“Отъесть щеки за выходные – сделано”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Отъесть щеки за выходные- done *

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 4 Окт 2020 в 6:13 PDT

Подписчики отметили, что Ульянова не в первый раз публикует фото с бокалом алкоголя.

“На Дашу как не посмотришь, везде с бокальчиком”, – написала anle__filipieva.

“У Даши все фотки с бокалом вина. Без них нет фоток. Даша, ты случайно не алкашка?” – спросила alenanastea.

Ранее Ульянова уже публиковала фото с бокалами или на фоне барной стойки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Особенная пора * догадайтесь почему *

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 26 Сен 2020 в 8:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня были на открытии помпезного заведения в Киеве – Fenix. Ресторан влюбляет в себя с первых минут, все * сделано в лучших традициях шика и блеска * Каждая деталь интерьера впечатляет красотои * и дороговизнои * * * Представляю, сколько тут будет девушек на фотоссетах в стиле, аля богатая жизнь * Ну, а если серьезно, место очень хорошее и приличное для отличного отдыха и проведения самых важных жизненных событии * . * В ресторане представлены азиатская и итальянская кухни. Наконец-то я нашла еще * одно место с вкуснеи * шими блюдами из морепродуктов * Если вы тоже обожаете такую кухню, обязательно приходите и делитесь впечатлениями!

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 13 Авг 2020 в 11:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Не инстаграмое фото, но знали бы вы , сколько в нем романтики )) всем любви * любимая верандочка всегда с нами * )) @veranda.on.the.river

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 15 Июл 2020 в 12:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Одесса ♥ * Ну что же за чудесный город. Так рада сейчас здесь находиться, абстрагироваться от повседневности и набраться сил от столь особенной атмосферы, солнца, моря… Сейчас границы закрыты, но это не повод грустить. Потому что, с другой стороны, данная ситуация позволяет узнавать родную страну. Ведь, у нас так красиво и колоритно * Ну что же, сдавайте ваши любимые места в Одессе? Куда рекомендуете поехать? *

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 13 Июн 2020 в 2:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

« отмечания » затянулись * всем прекрасного выходного *

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 24 Май 2020 в 2:41 PDT

Даша Ульянова профессионально занимается гимнастикой. Она родом из Кривого Рога. Ее в десятом сезоне проекта “Холостяк”, который шел на СТБ весной 2020 года, выбрал 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Но пара не продолжила отношения.