Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом

07.10.2020, 12:00, Новости дня

Украинский ведущий Владимир Остапчук в интервью, которое опубликовано 6 октября на сайте “Факты”, рассказал, что ощущает повышенную утомляемость после того, как переболел COVID-19.

“Устаю больше. Уже в 20.00 хочется лечь, особенно если вечер провел с детьми. До сих пор остались слабость и повышенная потливость”, – сообщил он.

По словам ведущего, болезнь помогла ему осознать, что жить нужно здесь и сейчас, ничего не откладывая на потом.

О заражении Остапчука коронавирусом 9 сентября сообщил телеканал “Украина”, на котором шоумен работает ведущим.

По информации канала, первые симптомы у Остапчука появились 4 сентября. В тот же день они с невестой Кристиной Горняк сдали тесты. Только после третьей попытки анализы Остапчука показали положительный результат на COVID-19. У его избранницы тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Остапчук, описывая свое состояние, заявил, что настолько плохо ему еще никогда не было.

Из-за болезни Остапчук и Горняк перенесли дату свадебной церемонии на 15 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 7 октября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составило 239 337, из них умерли 4597, а 105 970 выздоровели. Продолжают болеть 128 770 пациентов.